Jongere betaalt ruim 2.400 euro per jaar voor autoverzekering

Jonge bestuurders van 18 tot en met 20 jaar betalen gemiddeld 2.427 euro per jaar (202,27 euro per maand) voor hun autoverzekering. Dit blijkt uit onderzoek van de financiële vergelijkingssite Geld.nl. Hiermee betalen jonge automobilisten meer dan twee keer zoveel premie als bestuurders vanaf 25 jaar. Zij betalen gemiddeld 87,49 euro per maand.

Automobilisten van 21 t/m 24 jaar zijn met gemiddeld 133,76 euro per maand iets goedkoper uit, maar ook zij betalen dus 555 euro per jaar meer dan de gemiddelde Nederlander voor hun autoverzekering.

Dat jongeren een hogere premie betalen voor hun autoverzekering, komt doordat verzekeraars in hun statistieken zien dat zij vaker schade rijden. Dit risico berekent de verzekeraar door in de premies van jonge bestuurders. “Maar jongeren bijna twee keer zoveel laten betalen is wel erg fors”, vindt Bulthuis. Met een premie van ruim 2.400 per jaar, is autorijden voor deze groep eigenlijk niet meer te betalen.”

Over het onderzoek

Geld.nl bekeek op basis van ruim 30.000 vergelijkingen in de periode januari t/m juli 2020 op de site hoeveel verschillende leeftijdsgroepen gemiddeld betalen voor hun autoverzekering.