DS 9 E-TENSE 4X4 360 EN E-TENSE 250

De DS 9 is leverbaar met keuze uit twee nieuwe plug-in hybride-aandrijflijnen. De DS 9 E-TENSE 4x4 360 en DS 9 E-TENSE 250 zijn beschikbaar in de uitvoeringen PERFORMANCE LINE + en RIVOLI + en bieden de grootst mogelijke verfijning in een elegante en stijlvolle sedan, in combinatie met indrukwekkende prestaties.

De aandrijflijn en de wielophanging van de DS 9 E-TENSE 4x4 360 zijn ontwikkeld en verfijnd onder toezicht van DS PERFORMANCE dat in 2019 én 2020 de Formula E-constructeurstitel op zijn naam schreef. Daarmee zijn de prestaties naar een nog hoger niveau getild en bereikt de dynamische sereniteit van de DS 9, die zo geliefd is onder DS-klanten, nieuwe hoogten.

DS 9 E-TENSE 4x4 360 maakt gebruik van een speciale voor- en achterwielophanging met een grotere spoorbreedte. Het remsysteem is opgewaardeerd met remklauwen met vier zuigers voor een betere krachtverdeling in zware omstandigheden. Vóór zijn remschijven van 380 x 32 mm gemonteerd (50 x 2 mm groter dan bij DS 9 E-TENSE 225) en achter 290 x 12 mm remschijven. Net als bij de winnende Formule E-raceauto hoeft mechanische remkracht alleen geleverd te worden als dat nodig is na energieterugwinning. De schokdempers, veren en stabilisatoren zijn uniek voor deze motorvariant, evenals de kalibratie van de aandrijflijn. DS ACTIVE SCAN SUSPENSION is standaard om te profiteren van de DS-ophanging die de stilte van een statige sedan combineert met de dynamiek van een Grand Tourer.

De aandrijflijn van de DS 9 E-TENSE 4x4 360 met intelligente vierwielaandrijving bestaat uit een 147 kW (200 pk) sterke viercilinder benzinemotor, een 81 (110 pk) sterke elektromotor die is geïntegreerd in de versnellingsbak en een 83 kW (113 pk) sterke elektromotor voor de aandrijving achter. De elektromotoren worden gevoed door een 11,9 kWh-batterij met een geavanceerd managementsysteem voor energiebeheer en verschillende toepassingen. In de emissievrije modus kan de DS 9 E-TENSE 4x4 360 een afstand tot 52 kilometer rijden in stadsverkeer (WLTP-city). Volgens de gecombineerde WLTP-cyclus bedraagt de elektrische actieradius 47 kilometer, het gemiddelde brandstofverbruik 1,8 l/100 km en de CO2-uitstoot 41 g/km.

De DS 9 E-TENSE 4x4 360 accelereert in slechts 5,6 seconden van 0-100 km/u en de topsnelheid is elektronisch begrensd op 250 km/u. In de emissievrije modus is een topsnelheid van 140 km/u mogelijk. Behalve de exclusieve 20-inch MUNICH lichtmetalen wielen en remklauwen van DS PERFORMANCE is de DS 9 E-TENSE 4x4 360 ook voorzien van speciale badges in DS PERFORMANCE-kleuren, aan de voorzijde en op het kofferdeksel. De assemblage van de mechanische onderdelen en wielophanging van de DS 9 E-TENSE 4x4 360 wordt uitgevoerd in de Poissy-fabriek in Frankrijk.

Exclusieve DS ENERGY COACH-app

De DS ENERGY COACH-app is ontwikkeld in samenwerking met DS PERFORMANCE en tweevoudig Formula E-kampioen Jean-Éric Vergne. De app helpt bestuurders om de energieregeneratie tijdens vertragen te maximaliseren. Daarbij worden de scores weergegeven op het centrale scherm.

DS 9 E-TENSE 250 met 70 km actieradius

De aandrijflijn in de DS 9 E-TENSE 250 maakt eveneens gebruik van de 147 kW (200 pk) sterke viercilinder benzinemotor en 81 (110 pk) sterke elektromotor in de transmissie, maar dan zonder de elektromotor achter. Tevens is deze plug-in hybride-variant uitgerust met een nieuwe batterij van 15,6 kWh. Daarmee is een emissievrije actieradius tot 70 kilometer mogelijk volgens de WLTP-stadscyclus en tot 61 kilometer volgens de gecombineerde WLTP-cyclus. Dankzij de 7,4 kW-boordlader is de batterij in 2 uur en 23 minuten van 0-100% op te laden.

Het gecombineerde brandstofverbruik van de DS 9 E-TENSE 250 is volgens de WLTP vastgesteld op 1,1 l/100 km met een bijbehorende CO2-uitstoot van 26 g/km. De topsnelheid van de DS 9 E-TENSE 250 is elektronisch begrensd tot 240 km/u en op 135 km/u in de elektrische modus. Met een acceleratie van 0-100 km/u in 8,1 seconden staat ook deze versie garant voor aansprekende prestaties.

Prijzen (rijklaar):

DS 9 E-TENSE 250 PERFORMANCE LINE +: 60.890 euro

DS 9 E-TENSE 250 RIVOLI +: 63.790 euro

DS 9 E-TENSE 4x4 360 PERFORMANCE LINE +: 70.890 euro

DS 9 E-TENSE 4x4 360 RIVOLI +: 73.790 euro