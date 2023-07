ANWB Vakantiecheck: caravans nog altijd te zwaar beladen

Een te zware belading van de caravan blijkt ook dit jaar de veelgemaakte fout. Bijna alle caravans waren te zwaar beladen, één caravan was zelfs 400 kilo te zwaar. Veel caravanbezitters zijn niet goed op de hoogte van het gewicht en laadvermogen van de caravan, volgens de caravanexperts van de ANWB. In veel gevallen was het probleem eenvoudig op te lossen door zware spullen over te brengen naar de auto. Door ‘overgewicht’ van de caravan kan er schade ontstaan aan bijvoorbeeld de vering en het chassis en beïnvloedt het ook het weggedrag van de auto-caravancombinatie.

De meeste auto’s waren volgens de Wegenwacht in goede staat en klaar voor de vakantie. Wel zijn er opvallend veel lampjes vervangen en heeft de Wegenwacht veel vloeistoffen zoals motorolie, koelvloeistof en remvloeistof bijgevuld.