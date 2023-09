Defender Rally Series van start

In maart 2024 start het derde seizoen van de Defender Rally Series, waarin zowel ervaren als beginnende coureurs strijden om de overwinning in een reeks onvergetelijke crosscountry-rally’s. Defender realiseert dit sportieve avontuur in samenwerking met offroad-performancespecialist Bowler.

Inschrijven voor het derde seizoen van deze unieke Rally Series is nu mogelijk, waarbij slechts een beperkt aantal plekken beschikbaar is.

Unieke competitie

Na twee succesvolle jaren is de Defender Rally Series uitgeroeid tot een uniek kampioenschap. Een competitieprogramma dat teams het perfecte platform biedt om hun vaardigheden aan te scherpen, de spanning van competitief racen te ervaren en vertrouwd te raken met de uitzonderlijke capaciteiten van de Defender 90, zowel in het Verenigd Koninkrijk als in Europa. Want behalve de UK Rally Series hebben deelnemers ook de mogelijkheid om deel te nemen aan specifieke internationale evenementen, een concept dat zich met succes heeft bewezen in het rallyseizoen 2023.

De kosten van de auto en een plaats in het Britse kampioenschap – inclusief deelname aan zeven zeer competitieve rondes in de UK Rally Series – bedragen £ 118.000 exclusief BTW. Een team krijgt daarbij de beschikking over een speciaal voor rallyrijden geprepareerd exemplaar op basis van de Defender 90 P300 SE. De P300-aandrijflijn – die niet beschikbaar is voor de Nederlandse markt – levert een vermogen 221 kW (300 pk) en een koppel van 400 Nm, en staat garant voor onstuitbare offroad-capaciteiten. Dankzij de uitgebreide ervaring van Bowler is elke Defender 90 voorbereid om het meest veeleisende terrein aan te kunnen.