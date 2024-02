8 Jaar garantie voor alle Mitsubishi’s geleverd sinds 2016

Alle Mitsubishi’s in Nederland geleverd sinds 2016 komen vanaf nu in aanmerking voor 8 jaar garantie. Daarmee biedt het merk op alle auto’s dezelfde lange garantietermijn zoals die kortgeleden voor de nieuwe modellen werd aangekondigd. Dat is een goed begin van 2024 voor heel veel Mitsubishi-rijders in ons land.