Hof Leeuwarden snijdt Volkswagen de pas af in dieselclaimzaak

Volkswagen heeft opnieuw een gevoelige tik gekregen in de langslepende dieselclaimaffaire. Het hof in Leeuwarden wees een verzoek van de autofabrikant af om een hoger beroep in Amsterdam te laten behandelen of de procedure aan te houden.

Volkswagen gaat in hoger beroep tegen een uitspraak van de Groningse rechtbank. Die had geoordeeld dat fabrikant een consument €3000 moest terugbetalen voor het verkopen van een sjoemeldiesel.

Volkswagen wilde dat het hof in Amsterdam het hoger beroep in behandeling zou nemen omdat daar al andere procedures lopen. Volgens de fabrikant zou de behandeling door hetzelfde hof zorgen voor meer samenhang in de uitspraken. Ook vroeg Volkswagen om aanhouding van de zaak.

Stevige basis

Het hof in Leeuwarden gaat niet mee in de redenatie van Volkswagen. Volgens de rechter kunnen uitspraken van verschillende rechtbanken juist bijdragen aan een stevigere basis voor partijen om met elkaar in gesprek te gaan over een regeling. Ook zegt het hof dat het belangrijk is voor consumenten dat dit soort procedures snel worden afgewikkeld.

Pas afgesneden

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, is blij met de uitspraak: ‘Dit lijkt misschien een kleine overwinning, maar het is een belangrijke slag in het proces. Het hof heeft heel goed doorzien dat het verzoek van Volkswagen niets meer was dan de zoveelste poging om het proces te vertragen. De doorlooptijden van procedures zijn bij het hof in Amsterdam vaak veel langer dan bij andere hoven. Het hof heeft Volkswagen echt de pas afgesneden en in het belang van consumenten geoordeeld.'

Stapje voor stapje

Dick Bouma, voorzitter van VGDES: 'Met dit vonnis kan het zomaar zijn dat we dit jaar nog een definitieve uitspraak hebben. Stapje voor stapje komen we steeds dichter bij het einde van deze affaire, die al veel te lang voortsleept. En heel langzaam maar zeker komen we steeds dichter bij compensatie voor álle gedupeerden.’

Aanmelden

Consumenten die in de periode 2009-2016 een Volkswagen-, Audi-, Skoda- of Seat-diesel reden (allen onderdeel van Volkswagen AG) en mee willen doen met de claim, kunnen zich melden bij Consumentenbond Claimservice.