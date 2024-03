Mitsubishi Space Star topscorer in zuinigheid

De Mitsubishi Space Star is de zuinigste personenauto met benzinemotor die nu in Nederland is te bestellen. Het verbruik van de Space Star 1.2 MPI Connect+ bedraagt gemiddeld 4,9 l/100 km.

Dat komt neer op 20,4 kilometer per liter benzine en een uitstoot van maar 112 gram CO2 per gereden kilometer.



Met deze score is de Mitsubishi 5 tot zelfs 15% zuiniger is dan andere auto’s in dezelfde klasse. De Space Star is behalve zeer zuinig ook heel betaalbaar: met zijn vanafprijs van 17.490 euro is het een van de voordeligste personenauto’s van dit moment.