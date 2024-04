Nissans bedrijfsplan The Arc: groei stimuleren, AMIEO-regio elektrificeren

Nissan vergroot zijn inzet op het gebied van elektrificatie en groei in de markten van de AMIEO-regio – Afrika, Midden‑Oosten, India, Europa en Oceanië. Dat doet het op basis van zijn nieuwe wereldwijde bedrijfsplan, The Arc, om meer waarde te genereren en zijn concurrentiepositie te versterken.

Het bedrijfsplan The Arc slaat een brug tussen het bedrijfstransformatieplan Nissan NEXT voor de periode 2020-2023 en Nissans langetermijnvisie Ambition 2030. Het nieuwe plan is gericht op een breed productoffensief, meer elektrificatie, een nieuwe benadering van engineering en productie, de introductie van nieuwe technologieën en strategische partnerschappen om de afzet wereldwijd te vergroten en de winstgevendheid te verhogen.