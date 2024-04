Omvangrijke upgrade voor Suzuki Vitara

Suzuki introduceert de vernieuwde Vitara. Dankzij een opgefrist design en een omvangrijke upgrade in connectiviteit en veiligheidsvoorzieningen is het compacte SUV-model van Suzuki klaar voor actie, binnen en buiten de stad. Bovendien is de Vitara verkrijgbaar met een zeer efficiënte hybride-aandrijflijn waarbij een gunstig brandstofverbruik hand in hand gaat met rijplezier.