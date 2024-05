Nissan X-Trail N-Trek: voor de écht avontuurlijke families

De N-Trek beschikt over unieke designdetails, een robuuste interieurafwerking en is verkrijgbaar met innovatieve e-POWER-technologie en e-4ORCE-vierwielaandrijving. De marktintroductie vindt plaats in de zomer van 2024.

Onderscheidend design

De Nissan X-Trail N-Trek ademt avontuur. De voorzijde kenmerkt zich door een donkere afwerking van de ‘V-motion grille’. Op andere varianten van de X-Trail heeft de omranding van de ‘V-motion grille’ een chromen afwerking. Aan de voor- en achterzijde zijn de skidplates in gunmetal-kleur afgewerkt, terwijl de buitenspiegels een zwarte finish hebben. In het onderste gedeelte van de voorbumper zijn nieuwe LED-mistlampen geïntegreerd.