Nieuwe DS 4 HYBRID: rijdt tot wel 50% elektrisch

Ook profiteert de rijder van een lager brandstofverbruik. De DS 4 HYBRID is per direct te bestellen voor € 42.090 rijklaar. De nieuwe DS 4 HYBRID is als eerste DS-model verkrijgbaar als PALLAS en ÉTOILE, de nieuwe uitrustingsniveaus van DS Automobiles.



De HYBRID-aandrijflijn van de nieuwe DS 4 HYBRID bestaat uit een driecilinder turbobenzinemotor met een slagvolume van 1.199 cc, een vermogen van 100 kW (136 pk) en liefst 230 Nm aan trekkracht vanaf 1.750 toeren per minuut. De benzinemotor opereert volgens de Miller-cyclus, resulterend in een hogere thermodynamische efficiëntie en een aanzienlijke reductie van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot.