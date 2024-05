100% elektrische Alfa Romeo JUNIOR ELETTRICA

Alfa Romeo opent de orderboeken van de langverwachte JUNIOR – voorheen Milano - waarmee het merk terugkeert naar het grootste segment in Europa.

De 100% elektrische Alfa Romeo JUNIOR ELETTRICA bijt het spits af met naar keuze 115 kW (156 pk) of zelfs 175 kW (240 pk) voor de extra sportieve JUNIOR ELETTRICA VELOCE. Rijden kan al vanaf € 39.000 (inclusief belasting en rijklaarmaakkosten, maar exclusief de voor € 2.950 SEPP‑subsidie). Naar verwachting staat de JUNIOR in september bij de Nederlandse Alfa Romeo dealer. De Alfa Romeo JUNIOR IBRIDA met efficiënte 48V hybride aandrijflijn volgt naar verwachting in het derde kwartaal van 2024.



De nieuwe Alfa Romeo JUNIOR combineert Italiaanse flair met sportieve rijeigenschappen, zonder comfort uit het oog te verliezen. Het model biedt het laagste gewicht van alle compacte premium auto’s en uitstekende aerodynamische vormgeving, met historisch verantwoorde ‘afgeknotte’ achterzijde (‘coda tronca’) als verwijzing naar de legendarische Alfa Romeo Giulia TZ. De 4,17 meter lange JUNIOR biedt plaats aan vijf personen en heeft een grote bagageruimte van 400 liter.