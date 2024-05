Citroën viert 90 jaar Traction Avant, een iconisch model met 100 patenten

Citroën viert de 90ste verjaardag van de Traction Avant, waarvan de onthulling op 18 april 1934 plaatsvond in Parijs. De auto was bedoeld om Citroën op de kaart te zetten. Dit benadrukte de innovatieve geest van de fabrikant die in 1919 als eerste massaal auto’s voor heel Europa produceerde.

In de jaren daarna volgden baanbrekende ontwikkelingen zoals het halfrupsvoertuig Autochenille in 1921 en een volledig stalen carrosserie in 1924. In 1932 introduceerde Citroën een met rubberen steunen aan de carrosserie bevestigde motor om de trillingen te elimineren. Aanvankelijk kreeg de Traction Avant de modelnaam 7, een verwijzing naar de belastingschaal waarin dit model in Frankrijk viel. Dat werd al snel Traction Avant vanwege zijn vooruitstrevende voorwielaandrijving.



De Traction Avant was uniek omdat hij de modernste technieken van die tijd samenbundelde, zoals voorwielaandrijving, een monocoque-constructie (zelfdragende carrosserie), hydraulische remmen en vier onafhankelijk geveerde wielen. Destijds werd de Traction Avant beschouwd als de veiligste en de comfortabelste auto ter wereld met de beste wegligging. Gedurende zijn hele carrière stond hij bekend om zijn technologische ontwikkelingen en kreeg hij de bijnaam de ‘auto met 100 patenten’. De kenmerkende aerodynamische vormgeving, geïnspireerd op de Streamline, maakte het al snel tot een emblematisch Citroën-model dat moeiteloos de tand des tijds zou doorstaan. Van de Traction Avant werden 760.000 exemplaren verkocht. De laatste rolde op 25 juli 1957 van de band in Frankrijk.