ONTHULLING BAANBREKENDE DEFENDER OCTA

Nog voor de wereldpremière kunnen belangstellende kopers van een van de eerste Defender OCTA-exemplaren zich aanmelden voor een van de zeven exclusieve Defender Elements preview-evenementen. Voor Nederlandse klanten zal dit event plaatsvinden in Dusseldorf, Duitsland.

Dit preview-evenement biedt klanten het voorrecht om zich als eerste te registreren voor de meest robuuste, capabele en luxueuze Defender ooit. In een ontspannen en informele setting kunnen zij hun Defender OCTA alvast naar wens samenstellen. Tijdens het besloten preview-evenement komen alle innovaties aan bod die de extreme offroad-prestaties van de Defender OCTA mogelijk maken, zoals de bekroonde1 6D Dynamics-ondersteltechnologie. Er is een presentatie over de gekozen luxueuze materialen, evenals over de opvallende designelementen van ex- en interieur en de vele personaliseringsmogelijkheden.

Mark Cameron, Managing Director van Defender, zegt: “Defender OCTA will be synonymous with mastering epic adventures in heightened luxury. That adventure starts with the Defender Elements events. Each venue and experience reflects the iconic Defender DNA in an authentic and original way and I can’t wait to welcome the first clients to begin their Defender OCTA journeys with us.”

De Defender OCTA met V8 Twin Turbo mild-hybrid benzinemotor biedt ongeëvenaarde prestaties, comfort en verfijning, zowel op de weg als offroad. Hij is dan ook onderworpen aan het meest extreme test- en ontwikkelingsprogramma in de historie van de Defender.

De ingenieurs van de Defender OCTA hebben meer dan 13.960 tests uitgevoerd, naast het standaard Defender testprogramma. High-performance eigenschappen en uithoudingsvermogen zijn beproefd op de Nürburgring Nordschleife in Duitsland, het natte asfalt van Ladoux in Frankrijk, het ijs in Zweden, zware rallyparcours in Lastours in Frankijk, woestijnen in Dubai en de rotsen van Moab in de Verenigde Staten. De Defender OCTA bedwong ook alle extreme trails van het legendarische Eastnor testterrein in het Verenigd Koninkrijk.

Om het programma aanschouwelijk te maken, is een film gemaakt die de vele locaties en uitdagende terreinen toont die de ingenieurs van de Defender OCTA de afgelopen drie jaar hebben bezocht. De beelden maken duidelijk dat de Defender OCTA met recht het meest robuuste en capabele model is van de Defender familie.