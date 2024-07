De nieuwe Mitsubishi ASX

Mitsubishi Motors versterkt zijn aanwezigheid in het Europese B‑SUV-segment met de nieuwe ASX. De compacte SUV is ontworpen voor automobilisten die waarde hechten aan geavanceerde technologie, toonaangevende connectiviteit, optimaal gebruiksgemak en een modern design.

Het model tilt de kenmerkende eigenschappen van zijn voorganger – die vanaf de introductie in 2010 een sterk fundament legde in zijn segment – naar een hoger niveau met versterking van het visuele merk-DNA.



De Mitsubishi ASX (‘Active Sports X-over’) is gebaseerd op het CMF-B-platform van de alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi, dat een breed scala aan aandrijfopties mogelijk maakt om te voldoen aan de uiteenlopende behoeften van verschillende markten. Het aanbod van aandrijfvarianten omvat een hybrideversie (HEV) met indrukwekkend lage verbruikscijfers dankzij de mogelijkheid om langer in de volledig elektrische modus te rijden. Er zijn ook twee mild-hybrideversies beschikbaar die een efficiënte benzinemotor combineren met een compacte interne elektromotor. Een zuinige driecilinder turbobenzinemotor maakt het aanbod compleet.



De nieuwe Mitsubishi ASX staat vanaf eind juni bij de Nederlandse dealers en is per direct te bestellen voor prijzen vanaf:

1.0 MPI-T: vanaf € 29.290,-

1.3 DI-T Mild Hybrid: vanaf € 32.390,-

1.6 Hybrid: vanaf € 33.490,-