Leapmotor maakt prijzen bekend van T03 en C10

Private lease vanaf 299 euro per maand! Leapmotor C10 verkrijgbaar vanaf 39.050 euro inclusief afleveringskosten, dealerintroductie vanaf medio oktober.

Vertrouwde verkoop en service door Stellantis-dealernetwerk, toegang tot Free2move Charge geeft eigenaren toegang tot netwerk van meer dan 690.000 openbare oplaadpunten in heel Europa.

Nederlandse website Leapmotor is live: klik hier.

AMSTERDAM, HONG KONG, 26 september 2024 – Leapmotor International – een door Stellantis beheerde 51/49 joint‑venture – maakt de Nederlandse prijzen bekend van de veelbelovende C10 en T03. Beide modellen zijn uitzonderlijk scherp geprijsd. De Leapmotor C10 – een ruime familie-SUV met elektrische aandrijflijn – is verkrijgbaar voor prijzen vanaf 39.050 euro inclusief afleveringskosten, terwijl de T03 een stadsauto is die met een all-inprijs van 19.950 euro volledig elektrisch rijden voor een grote groep toegankelijk maakt. Met SEPP-subsidie is de T03 in 2024 nog te rijden vanaf 17.000 euro.

Leapmotor T03

De 3,62 meter lange Leapmotor T03 is een zeer competitieve, elektrische vijfdeurs stadsauto in het A‑segment met de ruimte van een auto in het B‑segment. Dankzij een 37,3 kWh batterij heeft het model een actieradius tot 265 km (WLTP). In de stedelijke WLTP-cyclus is dat zelfs tot 395 kilometer. De T03 stond op nummer 1 in de JD Power Initial Quality Study in het segment van kleine elektrische voertuigen.