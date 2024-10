CitroËn C5 Aircross vanaf nu altijd geËlektrificeerd en rijker uitgerust

Nieuw modeljaar Citroën C5 Aircross geëlektrificeerd met hybride en plug-in hybride motoren. Rijker uitgeruste PLUS- en MAX-uitvoeringen beschikbaar voor iedere aandrijflijn. De Citroën C5 Aircross is vanaf nu te bestellen.

Citroën maakt het aanbod van de C5 Aircross overzichtelijker met de introductie van modeljaar 70, dat per oktober in productie gaat. Vanaf het nieuwe modeljaar richt Citroën zich volledig op de geëlektrificeerde versies van de C5 Aircross. Het aantal uitvoeringen wordt teruggebracht naar twee rijk uitgeruste versies: de PLUS en de MAX.



De focus op geëlektrificeerde aandrijflijnen voor de Citroën C5 Aircross biedt niet alleen milieuvriendelijke voordelen, maar maakt het ook mogelijk om te profiteren van brandstofbesparing en van het comfort van elektrisch rijden. De beschikbare motoren zijn de Hybrid 136 ë‑DCS6, de Plug-in Hybrid 180 ë-EAT8 en de Plug‑in Hybrid 225 ë‑EAT8.