Rijden met de Alpine A290: hot hatch voor elektrisch tijdperk

Maar wel op de wijze van Alpine, met respect voor de pijlers van het merk: een adembenemende rijbeleving en een laag gewicht – doordrenkt met Franse expertise. De A290 biedt een nieuwe entree tot de wereld van Alpine en bijt het spits af voor de 100% elektrische Dream Garage van Alpine. De A390 sport fastback en de nieuwe A110 volgen later in deze reeks.



Alle sensaties van het rijden in de Alpine A110 komen terug in de Alpine A290 – een sportauto met het DNA van Alpine. De A290 is compact, wendbaar en gebruiksvriendelijk. Hij biedt comfort en toegankelijke prestaties van hoog niveau. Het elektrische, van Ampère afgeleide AmpR Small-platform maakt deel uit van een compleet elektrisch ecosysteem dat de best mogelijke gebruikservaring biedt.