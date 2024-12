Recordaantal van meer dan 8 miljoen APK-afmeldingen in 2024

In 2024 heeft de RDW voor het eerst meer dan 8 miljoen APK-afmeldingen voor personenauto's ontvangen. Het aantal APK keuringen laat al een aantal jaren een gestage groei zien. In 2021 waren er 7,6 miljoen afmeldingen. In 2022 7,7 miljoen en in 2023 7,9 miljoen afdelingen voor APK 2, de APK voor personenauto's.

Algemene Periodieke Keuring

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een begrip in Nederland. De keuring bevordert de verkeersveiligheid en beschermt het milieu. Er wordt bij de APK onder meer gekeken naar de remmen, de wielophanging, de verlichting en ook naar een aantal zaken die met de emissie te maken hebben. Tevens wordt de kilometerstand van een auto geregistreerd bij een APK.

Maatregelen tegen illegale online APK

Per 1 januari 2025 voert de RDW maatregelen in om illegale Online APK tegen te gaan. Eén van de veranderingen is het invoeren van een meldpauze. Deze wijziging is bedoeld om de ‘Illegale online APK’ —goedkeurmeldingen zonder de auto daadwerkelijk te hebben gezien—aan te pakken, het proces nog betrouwbaarder te maken en zo de verkeersveiligheid te waarborgen.

Steekproef

Bij de meldpauze komt er tussen 2 afmeldingen van een APK een verplichte pauze. Voor keurmeesters is dat een pauze van 5 minuten en voor keuringsinstanties bedraagt deze meldpauze één minuut. Door deze wijziging verbetert het steekproefsysteem, omdat steekproeven eerlijker verdeeld worden: meer steekproeven voor bedrijven en keurmeesters die dat nodig hebben, en minder voor degenen die het goed doen.

Illegale online APK’s

Teun Verschuren, manager Toezicht bij de RDW: “Maak vooral geen gebruik van aanbiedingen waarop je voertuig op afstand gekeurd wordt en biedt dit als bedrijf ook niet aan. Als wij constateren dat door een bedrijf illegale online APK’s worden uitgevoerd, wordt de erkenning ingetrokken en ook de bevoegdheid van de betrokken APK-keurmeesters wordt ingetrokken”. Als wordt vastgesteld dat een auto illegaal gekeurd is, vervalt de APK-datum en moet het voertuig opnieuw APK gekeurd worden.

APK is momentopname

De APK is een momentopname en geeft geen garantie dat een voertuig de rest van het jaar veilig blijft om mee te rijden en dat er een jaar lang geen onderhoud nodig is. Regelmatige controle en onderhoud van de auto blijven dus belangrijk. Op rdw.nl hebben we een aantal tips staan.