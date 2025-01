Ranger met vijf zitplaatsen en nieuwe PHEV aandrijflijn nu te bestellen

De nieuwe PHEV-uitvoering van succesvolle Ranger pick-up is vanaf nu te bestellen in twee luxe uitvoeringen. Naast de Wildtrak introduceert Ford Pro voor de PHEV exclusief ook de Stormtrak uitvoering.

Ranger plug-in-hybride elektrificeert best verkopende pick-up van Europa met volledige trek- laad- en off-roadmogelijkheden, en Pro Power Onboard voor off-grid werken en recreëren

Compleet nieuwe aandrijving levert 690 Nm koppel – hoogste van alle Ranger uitvoeringen – en 279 pk aan vermogen, een beoogde elektrische actieradius van 43 km en volledig opladen in minder dan 4 uur

PHEV aandrijflijn in luxe Wildtrak of nieuwe Stormtrak uitvoering met exclusieve styling, hoog uitrustingsniveau en unieke afwerking nu te bestellen vanaf €52.887,-*. Eerste leveringen verwacht medio 2025