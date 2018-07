Wesp steekt Nederlandse toeriste dood in Frankrijk

In Frankrijk is een 59-jarige vrouw uit Nederland overleden na steken van een hoornaar.

Het gebeurde tijdens de vakantie van de vrouw in de Drôme in het zuidoosten van Frankrijk, zo meldt de Franse krant Le Dauphiné Libéré.

Toegesnelde hulpverleners hebben de vrouw nog geprobeerd te reanimeren. De Nederlandse verbleef op een camping in Vercheny.



Een hoornaar (vespa crabro) is een grote wespensoort, die 3,5 centimeter lang kan worden. Volgens Franse media werden op 20 juli in de Vendée, in het westen van Frankrijk, twee 69-jarige mannen ook al aangevallen door hoornaars. Een van de twee overleefde de steek toen niet.