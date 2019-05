Duitse politie zoekt deze man vanwege kindermisbruik

De politie in Duitsland heeft beelden vrijgegeven van een man die wordt verdacht van het maken van kinderporno.

Half februari werd in het bos bij Bielefeld in Noordrijn-Westfalen een geheugenkaartje in een rugtas gevonden waar beelden opstonden van misbruik. Ook trof de politie op andere opnames het gezicht van de man.

De politie heeft de hulp van het publiek ingeroepen om de man te identificeren. De onbekende verdachte rijdt op een e-bike van het merk Kalkhoff, zwart. De politie hoopt met het vrijgeven van het portret de identiteit van de dader te kunnen achterhalen.

Informatie wordt door de politie van Gütersloh ontvangen op 05241 869-0.