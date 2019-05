NCTV: 'Kick-Out Zwarte Piet geen terroristische organisatie'

Omdat KOZP een activistische organisatie is gebleven die binnen de grenzen van de wet de politieke besluitvorming tracht te beïnvloeden, is KOZP in latere Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland niet meer opgenomen.

KOZP diende in februari een klacht in bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid tegen de NCTV. Deze klacht betrof het noemen van KOZP in het Dreigingsbeeld Terrorisme in 2017. De NCTV laat weten dat dit ten onrechte was.