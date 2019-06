TBS met dwangverpleging geëist wegens stalking

Het OM Noord-Nederland heeft donderdag voor de rechtbank in Assen TBS met dwangverpleging geëist tegen een 34-jarige man uit Zwolle voor de jarenlange stalking van zijn ex-partner (33) en een 17-jarige inwooster van Zuidlaren. De stalking van de minderjarige begon toen zij negen jaar oud was.

De man uit Zwolle is eerder veroordeeld voor stalking van het minderjarige slachtoffer en haar ouders. De vader deed vorig jaar driemaal aangifte van belaging door de verdachte. Ook het minderjarige slachtoffer heeft aangifte gedaan. ,,Uit deze aangiften blijkt heel duidelijk de wanhoop en hoe het handelen van verdachte het leven van aangevers regeert”, aldus de officier ter zitting. De verdachte zit vast.

De slachtoffers hielden een logboek bij van de belagingen van de man. Hij werd gearresteerd nadat hij – ondanks een contactverbod – aan de deur thuis kwam van het minderjarige slachtoffer. Volgens de officier van justitie is de man ,,geobsedeerd” door het minderjarige slachtoffer. Rond het gezin zijn veiligheidsmaatregelen genomen, zoals de plaatsing van camera’s. Het minderjarige slachtoffer droeg een zogeheten paniekknop om snel alarm te kunnen slaan.

Ook zijn ex-partner deed eind 2018 aangifte van jarenlange belaging door de man, met wie zij de relatie in 2011 beëindigde. ,,Via Facebook verspreidde verdachte zeer vergaande hersenspinsels, bedreigingen en beledigingen”, aldus de officier. De man uitte doodsbedreigingen en dreigde haar dochter mee te nemen. ,,Aangeefster is zeer bang voor verdachte en vreest voor de veiligheid van haar dochter.”

,,De aangevers hebben maar een wens: dat verdachte zo lang mogelijk op één plek zit, en de nodige behandeling en medicatie krijgt, waardoor hij hen niet meer lastig kan vallen. Dan hoeven zij niet elke dag meer achterom te kijken”, aldus de officier.

De ex-partner maakte gebruik van haar spreekrecht. Zij verklaarde meermalen te zijn verhuisd naar onderduikadressen, uit vrees dat hij haar zou vinden. Met de school waren afspraken gemaakt dat overdag altijd de deuren dicht bleven, omdat de verdachte had gedreigd de dochter van school te halen. ,,Ik ben altijd bang. Na het avondeten gaat de deur op slot. Er is geen dag in de afgelopen acht jaren dat ik me veilig heb gevoeld. Ik ben altijd angstig, achterdochtig en alert. Ik ben al jaren zo ontzettend moe, totaal geïsoleerd door deze situatie. Eén moment van onoplettendheid kan heel verkeerd aflopen, vrees ik.”

De reclassering zegt zich zorgen te maken over de toekomst van de man. Uit rapportages blijkt hij volledig ontoerekeningsvatbaar. Volgens de psychiater die de man heeft onderzocht is hij schizofreen en kampt hij met een alcohol- en drugsprobleem. ,,Schizofrenie is een levenslange ziekte, waarvoor hij de rest van zijn leven medicijnen moet gebruiken.”

De psychiater adviseerde een jaar behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis. De officier wil TBS met dwangverpleging om de maatschappij tegen de man te kunnen beschermen: ,,De bescherming, langdurig, van de veiligheid van anderen, alsmede de algemene veiligheid van personen en goederen vereist TBS met dwangverpleging.”

De advocaat deelt de conclusies van de psycholoog en de psychiater dat zijn cliënt ontoerekeningsvatbaar is. Hij vraagt om opname in een psychiatrisch ziekenhuis voor de duur van één jaar