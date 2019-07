Automobilist door het 'oog van de cactusnaald'

Een automobilist in het Amerikaanse Tucson in Arizona in de Verenigde Staten heeft woensdag een engeltje op zijn schouders gehad bij een bizar verkeersongeval.

Cactus afgebroken

De man reed in zijn auto en is vermoedelijk bij het wisselen van de rijbaan een stukje over de middenberm gekomen waar een enorme cactus stond die afbrak. Het afgebroken deel van de cactus boorde zich vervolgens door de voorruit van de auto en miste de bestuurder maar net.

Voorruit

De brandweer zette een foto van het bizarre ongeval online waarop de enorme cactus is te zien die door de voorruit van de auto steekt. De automobilist raakte wonder boven wonder niet gewond en dat had bij het zien van de foto ook heel anders kunnen aflopen.