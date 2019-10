Sven Kramer looptin Duitsland knieblessure op bij aanrijding met auto

In Duitsland is zaterdag schaatser Sven Kramer (33) aangereden door een auto op lichte snelheid, zo laat hij weten op Twitter.

Dat gebeurde in Inzell. De Friese meervoudig olympisch wereld en Europees kampioen botste met zijn fiets op een auto. Hij hield er een knieblessure aan over. Enkele dagen geleden kreeg zijn vader Yep nog een ongeluk. DIe botste met zijn racefiets op een lijnbus. Kramer senior was na het ongeval niet aanspreekbaar en werd naar een ziekenhuis overgebracht. Hij had nekletsel opgelopen. Aanvankelijk werd gevreesd voor flinke schade, maar die lijkt mee te vallen zo schrijft nu.nl.

Sven Kramer vliegt zondag terug naar Nederland. Maandag laat hij in het ziekenhuis een MRI-scan maken, zodat precies kan worden vastgesteld wat er met zijn knie aan de hand is. Tegen de media zegt hij: 'Het is afwachten wat de gevolgen zijn voor de start van het nieuwe seizoen. Daar valt nu weinig over te zeggen.'