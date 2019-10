Regeringsleiders gaan akkoord met Brexitdeal

Dat heeft een woordvoerder van EU-president Donald Tusk op Twitter laten weten. De onderhandelaars van de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk bereikten donderdag na lang onderhandelen een principeakkoord over het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU op 31 oktober. De nieuwe afspraken moeten er voor zorgen dat er geen fysieke grenscontroles komen tussen Ierland (EU) en Noord-Ierland dat onderdeel is van het Verenigd Koninkrijk.

Britse Lagerhuis moet principeakkoord nog goedkeuren

Maar dat er nu een principeakkoord is gesloten in Brussel betekent nog niet dat er een harde Brexit is voorkomen. Premier Boris Johnson moet het Britse Lagerhuis ook nog achter de afspraken zien te krijgen. Aankomende zaterdag zal daarover gedebatteerd worden. Het wordt een cruciaal debat. Al drie keer eerder kwam een akkoord niet door het Britse Lagerhuis, waarop premier May aftrad en Johnson haar opvolgde. De Noord-Ierse unionisten (DUP) hebben al laten weten niks in de nieuwe afspraken te zien.