Reisadvies code rood voor delen Noord-Italië

Het reisadvies voor een deel van Noord-Italië is door het ministerie van Buitenlandse Zaken voor een deel aangepast. In sommige provincies geldt code rood en adviseert het ministerie om niet heen te reizen.

Nederlandse reizigers in het gebeid wordt aangeraden om te vertrekken met auto, trein, bus of vliegtuig. Dit is in lijn met de aanwijzingen van de Italiaanse autoriteiten. Deze heeft besloten om Lombardije en enkele omliggende regio’s van de buitenwereld af te sluiten. Dit omdat er in Italië inmiddels 5800 mensen positief zijn getest op het coronavirus en 233 hieraan zijn overleden.