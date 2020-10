Franse 'Spiderman' Alain Robert beklimt 166 meter hoog gebouw in Frankfurt

De Franse 'Spiderman' Alain Robert heeft weer een bijzonder staaltje van zijn kunnen getoond door in Frankfurt het 166 meter hoge 'Silberturm'-gebouw van de Duitse spoorwegen te beklimmen met enkel zijn blote handen zonder gebruik te maken van valbeveiligingssystemen zoals veiligheidslijnen of andere klimbeschermingsmiddelen.

Geen veiligheidsmiddelen

De inmiddels 58-jarige Alain Robert staat er al tientallen jaren om bekend om onaangekondigd hoge gebouwen te beklimmen. Daarbij gebruikt hij enkel en alleen zijn eigen lichaam en maakt hij geen gebruik van valbeschermingsmiddelen zoals zekerheidslijnen of klimhaken. Omdat de bezigheid van de Fransman illegaal is staat de politie hem meestal op het dak van het gebouw op te wachten en wordt hij gearresteerd.

Cowboylaarzen

Zijn meest recente beklimming is die van het 166 meter hoge kantoor van de Deutsche Bahn (DB) de Silver Tower in Frankfurt. Hij klom in slechts een half uurtje helemaal naar het dak van het gebouw. Opvallend hierbij was dat hij daarbij 'gewoon' cowboylaarzen droeg.