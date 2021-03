Man verwondt 7 personen met mes in Zweden

In Zweden zijn zeven gewonden gevallen nadat een man op hen had ingestoken met een mes. Drie van de zeven gewonden hebben ernstige levensbedreigende verwondingen opgelopen, zo melden de Zweedse media donderdag.

Centrum Vetlanda

Het incident gebeurde woensdagmiddag rond 15.00 uur in het centrum van Vetlanda, op ongeveer 300 km ten zuidwesten van Stockholm. De verdachte werd door de politie neergeschoten en naar het ziekenhuis overgebracht.

Mogelijk terreur

De politie is een onderzoek gestart naar de achtergronden van het steekincident en kijkt daarbij ook of het hier mogelijk een terroristisch motief betreft. Woensdagavond heeft de politie het appartement van de verdachte doorzocht op zoek naar mogelijk bewijs. Omdat de verdachte in het ziekenhuis ligt en wordt behandeld heeft de politie de man nog niet kunnen verhoren. Het motief van de steekpartij is op dit moment dus nog niet duidelijk.