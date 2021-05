Restanten stuurloze Chinese raket in Indische Oceaan gestort

In de nacht van zaterdag op zondag zijn rond 04.30 uur Nederlandse tijd brokstukken van de stuurloze Chinese CZ-5B raket in de Indische Oceaan terechtgekomen. Dit melden Chinese media zondag.

Restanten

De restanten van de 20 ton wegende raket kwamen ten zuidwesten van Sri Lanka en India naar beneden en vielen in de Indische Oceaan. Normaliter verbranden terugkerende raketten en de brokstukken daarvan in zijn geheel in de dampkring maar gezien de grootte van de CZ-5B raket zijn er restanten overgebleven die niet geheel zijn verbrand voordat ze het aardoppervlak bereikten.

Tianhe

De Chinese Long March (Chang Zheng) CZ-5B-raket werd op donderdag 29 april gelanceerd in China met aan boord een module voor de bouw van het eigen Chinese ruimtestation Tianhe. De raket kwam volgens plan op een hoogte van 370 kilometer waar de module werd losgemaakt van de raket waardoor deze netjes in een baan om de aarde terechtkwam.

Terugreis 5B-boosterraket

Vervolgens werd de terugkeer van de 5B-boosterraket ingezet maar dat verliep niet volgens plan. De core-booster van de CZ-5B raket zou niet goed meer hebben gewerkt waardoor de raket niet in een gecontroleerde baan rond de aarde terecht kwam om dan gepland op een veilige plek ergens boven de oceaan op aarde terecht te komen. Het was dus onduidelijk waar de restanten van de raket neer zouden komen.

04.24 uur

Uiteindelijk is de stuurloze raket vannacht om 04.24 uur de dampkring binnengegaan en is het grootste deel van de raket verbrand. De restanten zijn ten zuidwesten van Sri Lanka en India naar beneden gekomen en vielen daar in de Indische Oceaan.