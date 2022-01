VIDEO: Skiërs springen uit op hol geslagen stoeltjeslift in Zuid-Korea

Het was afgelopen vrijdag schrikken voor de skiërs in het Bears Town Ski Resort in Zuid-Koreaanse Pocheon. Door een defect ging de stoeltjeslift plotseling niet meer bergopwaarts maar achteruit en dat met een zeer hoge snelheid. Skiërs konden niet anders dan uit de stoeltjes naar beneden springen.

Op hol geslagen

Vrijdagmiddag rond 15.00 uur stopte de stoeltjeslift, die de skiërs naar de top van de berg moesten brengen, plotseling en abrupt. Meteen daarna gingen de stoeltjes in een rap tempo achteruit in plaats van vooruit.

Springen

Om zichzelf in veiligheid te brengen sprongen de skiërs uit de stoeltjes die vervolgens leeg beneden bij het skiliftstation hard op elkaar klapten. Op de video is te zien dat de skiërs elkaar helpen om niet door één van de gevaarlijke voorbijrazende stoeltjes te worden geraakt. Ook worden de skiërs die nog in een stoeltje zitten en nog niets in de gaten hebben gewaarschuwd voor het naderende gevaar en toegeschreeuwd om uit de stoeltjes te springen.

Gewonden

Volgens de lokale autoriteiten zijn er wonder boven wonder geen mensen ernstig gewond geraakt. Nadat de lift kon worden stilgezet heeft de brandweer ongeveer 100 skiërs gered die nog in een stoeltje zaten. Er is een onderzoek gestart hoe het kon gebeuren dat de lift plotseling met grote snelheid achteruit ging draaien.