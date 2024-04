Roze Zaterdag voor de derde keer terug in Groningen

Groningen host zaterdag 22 juni voor de derde keer Roze Zaterdag. Dit is het oudste en de landelijke Pride, dat elk jaar in een andere stad wordt georganiseerd. In aanloop naar Roze Zaterdag is sinds januari ook het Queer Year van start gegaan. Gedurende deze speciale periode zal Groningen het podium vormen voor informatieve bijeenkomsten, debatten, feesten en ontmoetingen. In mei wordt de line-up bekendgemaakt.

Roze Zaterdag

Roze Zaterdag, de jaarlijkse landelijke Pride die sinds de jaren 70 de vrijheid en emancipatie van de lhbti+ -gemeenschap viert, komt op 22 juni naar Groningen. Groningen hostte de Roze Zaterdag al eerder in 2011 en 1985. Het evenement belooft een hoogtepunt te worden met allerlei activiteiten in de binnenstad. De Grote Markt zal het centrale punt zijn met een groot podium voor het Stadhuis. Daarnaast is er een Pride walk, informatiemarkt, roze kerkdienst en diverse optredens van landelijke artiesten tot lokale talenten. De line-up wordt begin mei bekend gemaakt en er worden zo’n 30.000 - 40.000 bezoekers verwacht.

Belang van Roze Zaterdag

Het belang van Roze Zaterdag Groningen ligt in het aanpakken van uitdagingen binnen de lhbti+-gemeenschap en het vergroten van acceptatie en zichtbaarheid. Ondanks de ontwikkelingen in het Regenboogbeleid in de gemeente en provincie Groningen, blijft er een breed maatschappelijk onbegrip bestaan, vooral rond genderidentiteit. Roze Zaterdag Groningen streeft naar verbindingen tussen de lhbti+-gemeenschap en de bredere maatschappij, tussen stad en provincie, en binnen de verschillende groepen van de lhbti+-gemeenschap zelf. Dit initiatief bouwt voort op de inzet van de Gemeente Groningen en de Provincie Groningen als koplopergemeente en Regenboog Provincie, waarbij zichtbaarheid, sociale acceptatie, emancipatie, en anti-discriminatie centraal staan. Wethouder diversiteit Manouska Molema: “Ik ben er trots op dat Roze Zaterdag 2024 in Groningen wordt gehouden. Het is een mooie kans voor Groningen om zich te laten zien als lhbti+ vriendelijke stad en provincie. In Groningen mag je zijn wie je bent! Iedereen is verschillend, maar er is ruimte voor al die verschillen. Sterker nog: het maakt Groningen de kleurrijke gemeente en provincie die het is. Tijdens Roze Zaterdag zal dit ook weer tot uiting komen!” Pride Groningen en het COC Groningen & Drenthe, dat dit jaar hun 75-jarig bestaan viert, trekken samen op in de organisatie.