Rusland trekt diplomaten terug uit Oekraïne

Russische vlag ambassade Oekraïne gestreken

De Russische vlag op de ambassade in Oekraïne is al gestreken. Daarnaast vertrekt ook het personeel van de drie consulaten in Charkov, Lviv en Odessa in Oekraïne

nadat de noodtoestand werd uitgeroepen in Oekraïne.

Noodtoestand 30 dagen

De afgekondigde noodtoestand in Oekraïne geldt in ieder geval voor de komende dertig dagen maar kan indien nodig opnieuw met dertig dagen worden verlengd.

'Rust in Oekraïne bewaren'

'Afhankelijk van de dreiging in bepaalde gebieden, zal de noodtoestand op- of afgeschaald kunnen worden. Dan hebben we over gebieden aan de grens met Rusland of Belarus', aldus Oleksi Danilov, een hooggeplaatste veiligheidsfunctionaris. De noodtoestand is bedoeld om de rust in Oekraïne te bewaren volgens Danilov.