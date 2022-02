Nederlandse hulpactie gestart om 3000 dieren in Kiev te redden

Alexandra Mezinova heeft behalve het asiel ook een dierenkliniek op het terrein van de opvang gerealiseerd. Ze lobbyt bij politici, legt vast wat ze beloven over dierenwelzijn en hoe ze vervolgens stemmen. Als een politicus tegen een dierenwelzijnsonderwerp stemt, maakt ze de stemming publiek om zo druk uit te oefenen. Ze is van oorsprong musicus en dirigent, maar heeft jaren geleden haar hart verloren aan dieren.



En toen was het opeens oorlog in Oekraïne. Mezinova: “Het is een afschuwelijke situatie hier. We hadden niet verwacht dat Rusland dit zou doen. Het is een bloederige strijd in heel veel steden en ze gebruiken bommen. Ik blijf bij mijn dieren. Ik kan ze niet alleen laten. We hebben nog maar voedsel voor 3 dagen. Op dit moment vliegen er heel veel vliegtuigen naar Kiev en ik kan de bommen horen vallen, niet ver van de shelter.”



Alexandra Mezinova is vastbesloten om niet te vluchten voor het oorlogsgeweld: “Als ik mijn dieren achterlaat zullen ze sterven van honger. De dieren hebben geen schuld aan deze situatie maar zijn wel slachtoffer.”



De Nederlandse dierenwelzijnsorganisatie House of Animals staat in direct contact met Mezinova, want Karen Soeters bezocht dierenopvang Sirius eerder voor een kennismaking met het werk van Alexandra: “Deze dierenbeschermer heeft een diepe indruk op mij gemaakt. Ik maak mij zo ontzettende zorgen om haar en de dieren.“



Die zorgen zijn terecht, want er trokken vandaag Russische tanks Kiev binnen. De honden van Sirius ondervinden erg veel stress door bombardementen, zo meldt Mezinova. Ook roept ze mensen die vluchten op om vooral hun huisdieren mee te nemen, want alle shelters zitten inmiddels vol.



Omdat het voedsel voor de dieren van de opvang in Kiev bijna op is en de situatie in Oekraïne zeer onvoorspelbaar, heeft House of Animals een noodactie op touw gezet om geld in te zamelen voor voer voor 3000 honden en katten in dierenopvang Sirius. Zonder hulp van buitenaf vreest Alexandra Mezinova voor het voortbestaan van haar opvang. Karen Soeters:



“Wat er dan met de dieren zal gebeuren is te vreselijk om over na te denken. 3000 dieren evacueer je niet zomaar. Het enige dat wij kunnen doen is zorgen dat er voldoende voer voor de dieren is. Gelukkig merken we dat veel mensen deze actie ondersteunen en de dieren van Sirius in Kiev helpen met een donatie.” Doneren is mogelijk via https://www.houseofanimals.nl/red-de-honden-in-kiev/