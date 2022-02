Giro555 start 'Samen in actie voor Oekraïne'

Meer dan half miljoen vluchtelingen

De hulporganisaties maken zich grote zorgen over de gevolgen van de grootscheepse vijandelijkheden in Oekraïne voor de inwoners van het land. Oekraïners zoeken massaal bescherming in buurlanden. Meer dan een half miljoen mensen zijn het land inmiddels ontvlucht. Gezinnen zijn van elkaar gescheiden. Voor de achterblijvers is de situatie levensgevaarlijk en uiterst onzeker. Zij hebben dringend onze hulp nodig.

Humanitaire ramp

Voor 44 miljoen Oekraïners dreigen de recente ontwikkelingen uit te lopen op een humanitaire ramp. Hulp is voor ieder van hen van levensbelang. De samenwerkende hulporganisaties slaan de handen ineen en roepen heel Nederland op om samen in actie te komen voor Oekraïne.

'De nood is ongekend hoog'

'Giro555 roept Nederland op om te doneren voor de mannen, vrouwen en kinderen die hard getroffen worden door de gebeurtenissen in Oekraïne', zegt Kees Zevenbergen, actievoorzitter van Giro555. 'De nood is ongekend hoog. Er is behoefte aan directe noodhulp, zoals onderdak, medische zorg en schoon drinkwater. Voor miljoenen Oekraïners, onder wie 7,5 miljoen kinderen, is niets meer zeker. Zij zijn afhankelijk van humanitaire hulp en hebben onze steun nu nodig.' Het ingezamelde geld kan hen voorzien van levensreddende noodhulp.

Medische, financiële en psychische hulp

De hulporganisaties achter Giro555 zijn zelf of via lokale partners in het gebied aanwezig. Zij bieden directe noodhulp, zoals medische zorg, eten, onderdak en psychosociale hulp. Om dit te kunnen realiseren zijn vele tientallen miljoenen euro’s nodig.

'Niet toereikend'

De toegezegde financiële hulp van onder meer de Nederlandse regering en de EU zal naar verwachting niet toereikend zijn om de Oekraïners nu en straks te kunnen helpen. Doneren kan via Giro555, zie ook de website Giro555.nl. De actie van Giro555 wordt gesteund door de publieke en commerciële radio- en televisiezenders. Vanaf morgenochtend 6.00 uur worden spotjes uitgezonden voor de humanitaire nood van de Oekraïners.

Organisaties achter Giro555

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Dit zijn de hulporganisaties achter deze Giro555-actie: Stichting Vluchteling, Cordaid, CARE Nederland, Kerk in Actie, Oxfam Novib, Save the Children, UNICEF, Nederlandse Rode Kruis, Plan International, Terre des Hommes en World Vision.