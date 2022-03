Baas van IAEA: Stop beschietingen bij Oekraïense kerncentrale

Grootste kerncentrale van Oekraïne

In een dringende brief aan de directeur-generaal voegde de regelgevende instantie van Oekraïne eraan toe dat Russische infanterietroepen rechtstreeks op weg waren naar de locatie van de grootste kerncentrale van Oekraïne. 'De strijd is aan de gang in de stad Enerhodar en op de weg naar de ZNPP-locatie (Zaporizhzhia Nuclear Power Plant)', valt in de brief te lezen waarin ook nog is toegevoegd dat de situatie 'kritiek' is.

Oproep tot onmiddellijke stopzetting van geweld in Enerhodar

Directeur-generaal Grossi riep op tot onmiddellijke stopzetting van het gebruik van geweld in Enerhodar en riep de strijdkrachten die daar opereerden op zich te onthouden van geweld in de buurt van de kerncentrale. Hij zei dat het IAEA overleg blijft plegen met Oekraïne en anderen om het land zo goed mogelijk bij te staan bij het handhaven van de nucleaire veiligheid en beveiliging in de huidige moeilijke omstandigheden.