'Russische troepen moeten terechtstaan voor oorlogsmisdrijven in regio rond Kiev'

Russische troepen moeten worden berecht voor een reeks oorlogsmisdrijven die zijn begaan in de regio ten noordwesten van Kiev. Tot deze conclusie komt Amnesty International in een nieuwe briefing na uitgebreid onderzoek ter plaatse.

Uitgebreide analyse fysieke bewijzen

De briefing, ‘He’s Not Coming Back’: War Crimes in Northwest Areas of Kyiv Oblast, is gebaseerd op tientallen interviews en een uitgebreide analyse van fysieke bewijzen. 'Wij documenteerde onwettige luchtaanvallen op Borodyanka en buitengerechtelijke executies in onder meer Bucha, Andriivka, Zdvyzhivka en Vorzel', aldus Amnesty.

Amnesty-onderzoek ter plekke

Een Amnesty-delegatie bezocht de regio en sprak met overlevenden, familieleden van slachtoffers en met hoge Oekraïense functionarissen.’Het gedocumenteerce patroon van misdrijven begaan door Russische troepen omvat zowel onwettige aanvallen die geen onderscheid maakten tussen burger- en militaire doelen, als opzettelijke moorden op burgers’, zegt Agnès Callamard, secretaris-generaal van Amnesty International.

'Alle verantwoordelijken voor gerecht brengen'

‘We ontmoeten families van wie dierbaren zijn omgekomen bij gruwelijke aanvallen en van wie het leven voor altijd is veranderd door de Russische invasie. We steunen hun eisen voor gerechtigheid en roepen onder meer de Oekraïense autoriteiten en het Internationaal Strafhof op om ervoor te zorgen dat bewijs wordt bewaard om de toekomstige vervolging van daders van oorlogsmisdrijven zou kunnen ondersteunen. Het is van vitaal belang dat alle verantwoordelijken, ook in de commandostructuur, voor het gerecht worden gebracht.’