Auto rijdt in op groep leerlingen in Berlijn, 1 dode en 9 gewonden

In Berlijn is woensdag aan het eind van de ochtend een auto op een groep personen ingereden. Hierbij is een persoon om het leven gekomen en zijn 9 andere gewond geraakt waarvan 6 levensgevaarlijk en 3 zwaargewond. Daarnaast raakten enkele tientallen personen lichtgewond, zo melden de Duitse media.

Lerares (51) omgekomen

De man die de auto bestuurde reed in op een groepje leerlingen in de leeftijd van ongeveer rond de 15 jaar. Het dodelijke slachtoffer betreft een 51-jarige lerares. De politie heeft de bestuurder, een 29-jarige Armeens-Duitse man woonachtig in Berlijn, gearresteerd.

Bestuurder door omstanders vastgehouden

Nadat de auto van de 29-jarige man tot stilstand was gekomen tegen een winkel wisten voorbijgangers de bestuurder die op de vlucht was geslagen vast te houden en over te dragen aan de politie. De man is overgebracht naar het politiebureau waar hij wordt ondervraagd.

Ongeval of opzet

Op dit moment is het nog niet duidelijk of het om een ongeval gaat of dat er opzet in het spel is. De politie is een onderzoek gestart.