Tonnen cocaïne uit Antwerpse haven wachten op verbranding

In de haven van Antwerpen wordt zoveel cocaïne in beslag genomen dat de douane deze vangsten ergens moet opslaan voordat deze vernietigd kan worden. Dit meldt De Standaard zaterdag.

In 2021 werden door de douane, politie en het gerecht bij 90 ton cocaïne in beslag genomen die gevonden was in de Antwerpse haven. Dit was volgens de Belgische media een record, maar wat dit jaar gaan sneuvelen. Men denkt dat er de grens van 100 ton gehaald zal worden dit jaar.

De verbrandingsinstallaties kunnen de grote toestroom van cocaïne niet aan, zodat deze elders eerst opgeslagen moet worden. Dit vormt volgens de douane een veiligheidsprobleem omdat tientallen tonnen liggen te wachten om verbrand te worden.

De burgemeester van Antwerpen heeft al bij het kabinet aangeklopt om gezamenlijk naar een oplossing te zoeken.