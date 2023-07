Giro 6868 voor hulp aan Soedan, Rode Kruis leverde al ruim 1.500 ton hulpgoederen

Het Rode Kruis bracht de afgelopen tijd meer dan 1.500 ton aan hulpgoederen naar Soedan. 'Het gaat om voedsel, hygiëne-items en medische spullen. In Soedan heerst een gewapend conflict, dat al enkele maanden voortduurt. Hulpverlening in het land is niet zonder risico, maar gaat desondanks door', zo meldt het Rode Kruis vrijdag.

Boot en vliegtuig

Per boot en vliegtuig komen de hulpgoederen naar Soedan. Daar pakt de Soedanese Rode Halve Maan (het Rode Kruis in Soedan) het werk over. Hulpverleners door heel het land, gesteund door duizenden vrijwilligers, verspreiden de goederen verder naar degenen die het nodig hebben. Zo bereikt het de mensen die geraakt worden door dit conflict. In hoofdstad Khartoem bijvoorbeeld, was wekenlang amper voedsel. Het Rode Kruis kon de noden verlichten door mensen eten en drinken te brengen.

Vele tienduizenden maaltijden

Door het conflict vluchtten een kleine 2 miljoen mensen, onder hen veel vrouwen en kinderen. Zij hebben enkel de spullen bij zich die zij kunnen dragen. Het Rode Kruis voorziet hen van voedsel en water, onderdak en eventueel medische hulp. Hulpverleners deelden meer dan 40.000 maaltijden en voedselpakketten uit en gaven 24.000 keer eerste hulp of een medische behandeling. Er werden 740 gewonden geëvacueerd.

Giro 6868 voor hulp aan Soedan

Ondertussen staan er nog drie vluchten en vijf schepen gereed voor vertrek naar Soedan. Aan boord zijn auto’s voor de hulpverleners en meer hulpgoederen, gedoneerd door het Rode Kruis. Toch zal er nog veel meer nodig zijn om iedereen in nood te kunnen helpen. Daarom opende het Rode Kruis Giro 6868.

Toegang is essentieel

'Voor Soedan is tenminste 40 miljoen euro nodig om de hulpverlening op gang te houden. Ook in de buurlanden van Soedan is het Rode Kruis actief. Bij de grenzen staan humanitaire servicepunten, voor eerste hulp, voedsel en psychosociale hulp en voor hulp bij het zoeken naar achtergebleven familieleden', aldus het Rode Kruis. Hiervoor is een kleine 35 miljoen euro nodig. Daarnaast is (veilige) toegang tot de getroffen gebieden voor hulpverleners een absolute noodzaak om hun werk te kunnen blijven doen.