Rode Kruis: evacuatiebevel al-Quds-ziekenhuis Gaza niet uitvoerbaar

De Palestijnse Rode Halve Maan, zoals het Rode Kruis heet in Gaza, heeft opdracht gekregen het al-Quds-ziekenhuis in Gaza onmiddellijk te evacueren, maar dit is onmogelijk. Het ziekenhuis is een plek waar honderden patiënten verblijven en vele duizenden een veilig heenkomen hebben gezocht.

400 patiënten in ziekenhuis

'In totaal liggen er zeker 400 mensen in het ziekenhuis, van wie velen aan bed gekluisterd zijn. Het gaat om patiënten op de intensive care, aan de beademing en om baby's in couveuses. Hen evacueren is simpelweg niet mogelijk', zo stelt het Rode Kruis zondag.

Ziekenhuizen wettelijk beschermd

Ook zochten 14.000 mensen, onder wie veel kinderen, een plek om te schuilen, nadat zij hun huis moesten verlaten. Ziekenhuizen zijn plaatsen waar hulpverleners zorg geven aan patiënten, waar mensen veilig moeten zijn. Het Rode Kruis noemt het bevel om te evacueren daarom zorgwekkend. Daarnaast vertellen onze hulpverleners dat er dicht bij het ziekenhuis al beschietingen plaatsvinden, wat zeer bedreigend is.

Beschermd onder het humanitair oorlogsrecht

Het Al-Quds-ziekenhuis wordt gerund door de Palestijnse Rode Halve Maan en is, samen met andere medische faciliteiten, beschermd onder het humanitair oorlogsrecht. De veiligheid van hulpverleners, patiënten en burgers in het ziekenhuis moet gewaarborgd blijven. Hulpverleners mogen nooit voor het dilemma worden gesteld om hun patiënten achter te laten of te blijven en hun leven te riskeren.

De-escalatie nú nodig

Het Rode Kruis roept al wekenlang op tot bescherming van burgers, ziekenhuizen en hulpverleners. Dat is niet alleen een morele plicht, maar ook een wettelijke. Alle partijen in een conflict moeten zich terughoudend opstellen en zich houden aan de regels van het humanitair oorlogsrecht. Dit conflict moet snel gede-escaleerd worden, om levens te redden en ervoor te zorgen dat ziekenhuizen kunnen blijven draaien. Gaza heeft bovendien per direct een ongehinderde en constante stroom aan essentiële hulpgoederen nodig.