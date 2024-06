Mark Rutte officieel benoemd tot volgende secretaris-generaal van de NAVO

Stokje overnemen

Rutte neemt op 1 oktober 2024 officieel het stokje over van de Noorse Jens Stoltenberg die dan tien jaar aan het roer heeft gestaan van NAVO een samenwerkingsverband van op dit moment 32 landen. Het officiele hoofdkwartier van de NAVO is gevestigd in Brussel.