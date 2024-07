Aanslag gepleegd op Donald Trump

Zondag is tijdens een campagnebijeenkomst in het Amerikaanse Butler in de staat Pennsylvania een aanslag gepleegd op Donald. J. Trump.

Rechteroor Trump geraakt

Trump was net begonnen aan zijn toespraak op de bijeenkomst toen er werd geschoten. Trump werd door een kogel geraakt bij zijn rechteroor.

Veiligheidsdienst

Direct sprongen er meerdere veiligheidsmensen van de Amerikaanse securitydienst op het podium om Trump te beschermen en in veiligheid te brengen.

Scherpschutters schakelen beoogde dader uit

Vrijwel direct nadat de schutter die het op Trump voorzien had begon met schieten werd er op hemzelf geschoten door speciale scherpschutters die in de omgeving op een dak van een gebouw lagen.

Schutter Trump gedood

De schutter, die ook op een dak bleek te liggen op een ander nabijgelegen gebouw, overleed ter plaatse.

Trump naar ziekenhuis gebracht en buiten levensgevaar

Trump leek ogenschijnlijk niet ernstig gewond behalve dat zijn rechteroor flink bloedde. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht en bleek buiten levensgevaar.

Onderzoek FBI

De FBI is ter plaatse een groot onderzoek gestart om de precieze toedracht van de aanslag in kaart te brengen. De locatie van het incident is een plaats delict geworden en afgezet. Een van de belangrijke vragen in het onderzoek van de FBI zal zijn hoe het mogelijk is dat de aanslagpleger in staat is geweest om ongezien op een dak van een gebouw te kunnen klimmen met een geweer op nog geen 200 meter afstand van de plek waar Trump zijn speech hield.