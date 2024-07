ANWB: Beter niet naar Parijs vanwege Olympische Spelen

Olympische Spelen

'Vanwege de voorbereidingen en het dagelijks vervoeren van Olympische sporters en gasten, zijn er in en rond Parijs veel, waaronder een aantal belangrijke, (doorgaande) wegen afgesloten', aldus de ANWB.

Veel hinder voor doorgaand verkeer

De drukke rondweg van Parijs, de Boulevard Périphérique waar dagelijks ruim 200.000 automobilisten gebruik van maken blijft weliswaar open maar kent voor en tijdens de Spelen diverse afgesloten rijstroken en andere verkeersbeperkende maatregelen.

De verwachting is dat het doorgaand verkeer daarvan veel hinder ondervindt met als gevolg lange files en veel oponthoud. Vakantiegangers naar Frankrijk of op doorreis, wordt door de Franse verkeerspolitie nadrukkelijk aangeraden Parijs te mijden en te kiezen voor alternatieve routes.

Alternatieve routes

Route naar westen en zuidwesten van Frankrijk:

- Vanaf Amiens via de A29 en A28 richting Le Mans

Route naar zuiden van Frankrijk:

- Via Reims over de A26 richting Dijon

- Via Luxemburg over de A31 richting Dijon