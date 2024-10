Slechts 3% van de vrouwen is op de hoogte van de 12 symptomen van borstkanker

Onderzoek van Essencemediacom, in opdracht van het in borst(kanker)zorg gespecialiseerde Alexander Monro Ziekenhuis, wijst onder andere uit dat slechts 3% van de vrouwen in Nederland op de hoogte is van de 12 meest voorkomende symptomen van borstkanker en dat ruim driekwart van de vrouwen (76%) haar borsten nooit of zeer sporadisch controleert. Daarnaast geeft 12% aan sporadisch of zelfs helemaal niet deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker.

Marjolein de Jong, bestuurder van het Alexander Monro Ziekenhuis en voormalig oncologisch chirurg: ‘Deze cijfers laten zien dat we met elkaar nog een grote weg te gaan hebben op het gebied van de herkenning van de (vroege) symptomen van borstkanker. Het geeft het grote belang aan van de campagne KEN JE BORSTEN en het Borstkanker alfabet, een samenwerking tussen het Alexander Monro Ziekenhuis, TBWA\NEBOKO, de Stichting Breast Care Foundation en Essencemediacom. Hoe eerder borstkanker wordt ontdekt, hoe groter de kans op overleven. Als je weet hoe je borsten er normaal gesproken uitzien en aanvoelen, merk je het sneller als er iets verandert en kun je aan de bel trekken. Daarbij maakt het niet uit of je 28 of 58 bent en al deelneemt aan het bevolkingsonderzoek borstkanker; Check je borsten regelmatig! Ga naar de huisarts als je twijfelt, een verandering ziet, één van de 12 symptomen opmerkt of als borstkanker in je familie voorkomt.’

Jacqueline Rikmans is patiënt in het Alexander Monro Ziekenhuis. Zij merkte op dat haar borst ‘anders’ was dan normaal. Omdat ze geen knobbeltje voelde, kon ze zich niet voorstellen dat er iets ergs aan de hand was. Toch liet ze de huisarts er voor de zekerheid naar kijken en dat bleek uiteindelijk maar goed ook. ‘Ik voelde een soort verharding, een harde regio in mijn borst. Ik schrok er totaal niet van, omdat het geen knobbeltje was dus ik dacht dat het niks was. Pas toen een vriendin, wiens zus borstkanker heeft, zich liet checken, belde ik ook maar eens de huisarts of ik bijvoorbeeld een cyste of iets dergelijks in mijn borst had en of dat kwaad kon. Ik mocht meteen langskomen. Toch maakte ik me op dat moment nog steeds niet ongerust. Mijn huisarts nam mijn klachten serieus. Ik werd doorverwezen naar een ziekenhuis en pas daar kwam de schok. Ik stond perplex. Na de mammografie werd gelijk medegedeeld dat ik borstkanker had. Ik kon het niet geloven. Het voelde alsof ik in een slechte film was beland en de cameraploeg ieder moment zou binnenwandelen’, aldus Jacqueline.

Miranda Ernst, oncologisch chirurg in het Alexander Monro Ziekenhuis: ‘Als oncologisch chirurg zie ik dagelijks patiënten die onbekend zijn met de 12 symptomen van borstkanker en met factoren die van invloed kunnen zijn op het krijgen hiervan. Dit benadrukt de urgentie van de campagne KEN JE BORSTEN waarbij ook aandacht wordt besteed aan bekende en mogelijke risicofactoren.’

Een andere opvallende uitkomst uit het onderzoek is dat 12% van de vrouwen aangeeft nauwelijks of niet deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. ‘Uit de resultaten komt duidelijk naar voren dat angst voor de pijn van het onderzoek de hoofdreden is om het bevolkingsonderzoek niet of slechts sporadisch te willen ondergaan. Daarnaast wordt een gebrek aan vertrouwen in het onderzoek genoemd, een eerdere negatieve ervaring en angst voor de uitslag. We hopen dat zoveel mogelijk vrouwen het belang van de screening blijven inzien en dat ze, wanneer ze zich zorgen maken over de pijn of de uitslag, ze dit aan kunnen geven en hierin desgewenst begeleid kunnen worden’, aldus De Jong.