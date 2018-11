Nederlander ruim 60 uur per maand online via smartphone

Nederlanders zijn steeds vaker online via hun smartphone. Het aantal uur dat we per maand aan internet besteden op onze telefoon steeg van 40 uur in 2016 naar 61 uur. Het grootste deel van deze uren besteden we aan Facebook en Google, namelijk 26 uur. Dat blijkt uit het onderzoek Trends in internetgebruik 2018 dat in opdracht van SIDN is uitgevoerd. Opvallend is ook dat bijna 80% van de Nederlanders wel eens bewust offline gaat.

Een belangrijke bezigheid op de smartphone blijft online shoppen: gebruikers besteden per maand gemiddeld 3 uur in shoppingapps en -websites, een uur meer dan 2 jaar geleden. Opvallend hierbij is dat Nederlanders steeds vaker over de grens winkelen. Zo is AliExpress na Bol.com de meest gebruikte shopping-app en staat Wish op de 5e plek.

Andere manier van zoeken

De smartphone heeft invloed op de manier hoe Nederlanders online zoeken, zo blijkt uit het onderzoek. We zoeken bijvoorbeeld veel meer op locaties: Google Maps heeft op de smartphone meer bereik dan het vertrouwde Google Search. Gemiddeld duurt een websitebezoek via de smartphone tussen de 2 en 3 minuten per sessie. Het grote aantal verschillende websites dat we op de smartphone bezoeken draagt daardoor nauwelijks bij aan meer online schermtijd. De stijging in online schermtijd op smartphones is bijna geheel toe te schrijven aan het gebruik van apps.

Voice nog niet breed omarmd

Ondanks de hype rondom voice search wordt deze vorm van zoeken nog niet heel veel gebruikt. Slechts 3% van de respondenten geeft aan bij zoeken de voorkeur te geven aan voice. Kanttekening hierbij is dat de Nederlandstalige Google Assistant pas sinds juli beschikbaar is. De verwachting is dan ook dat de komende jaren voice in Nederland een grote vlucht neemt. In de Verenigde Staten en China is voice al langer gemeengoed.

Bijna 80% gaat bewust offline

Uit het onderzoek blijkt ook dat het merendeel van de Nederlanders (79%) er wel eens bewust voor kiest offline te gaan en hun devices (met name de smartphone) uit te zetten. Oudere respondenten doen dit vaker dan jongeren. 3 op 10 respondenten tot 29 jaar is juist altijd online en verliest de smartphone geen moment uit het oog. Experts verwachten dat het bewust offline gaan een tegentrend blijft en dat de tijd die Nederlanders online zijn alleen maar toeneemt.

.nl meest betrouwbaar

Roelof Meijer, algemeen directeur SIDN: “Dat Nederlanders steeds meer online zijn op hun smartphone, is geen grote verrassing. Sinds de start van ons onderzoek naar trends in internetgebruik, in 2012, zien we hier elke keer een flinke stijging in. Inmiddels is bijvoorbeeld de helft van alle traffic op webshops afkomstig van smartphones. Hoewel we onze telefoon nog relatief vaak gebruiken om ons te oriënteren, zien we nu ook dat een daadwerkelijke aankoop steeds vaker plaatsvindt via de telefoon.”

Uit het onderzoek blijkt ook dat .nl als meest betrouwbaar internetdomein wordt gezien door Nederlanders. Meijer vult aan: “De domeinnaam speelt sowieso een steeds belangrijkere rol bij het bepalen of een website betrouwbaar is. Zo kijkt ruim de helft van de consumenten naar de domeinnaam om in Google te beoordelen of een onbekende website te vertrouwen is. Alleen recensies en keurmerken worden nog belangrijker geacht dan het domein om die inschatting te kunnen maken.”

5e onderzoek naar trends in internetgebruik

Afgelopen maanden heeft SIDN voor de 5e keer de trends in internetgebruik onderzocht, een onderzoek dat om het jaar wordt uitgevoerd. Voor dit onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK, zijn bijna 4.000 consumenten en meer dan 750 bedrijven ondervraagd. Ook zijn 68 miljoen gebruiksrecords van internetgebruikers in het GfK Crossmedia Link / GXL panel geanalyseerd. Daarmee is het een van de breedste onderzoeken op dit gebied in Nederland. De resultaten zijn vervolgens geduid door een expertpanel van 6 praktijkspecialisten.