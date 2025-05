Herbouw Digipoort wordt gecontroleerd voortgezet met aanvullende maatregelen

De herbouw van Digipoort, een belangrijke digitale voorziening voor veilige berichtenuitwisseling tussen bedrijven en de overheid, gaat door. Dat schrijft staatssecretaris Zsolt Szabó (Digitalisering) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Er worden extra maatregelen genomen om sturing van het programma te versterken. Digipoort is cruciaal om bijvoorbeeld belastingaangiftes en digitale facturen veilig te kunnen verwerken.

Nieuwe versie

De overheid werkt sinds 2021 aan een nieuwe versie van Digipoort om te komen tot een toekomstbestendige voorziening met rechtmatige contracten, lagere beheerkosten en minder afhankelijkheid van leveranciers.

'Onnodig complex'

Het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) schrijft in een vandaag verschenen adviesrapport dat de herbouw onnodig complex is, de beheersbaarheid van het programma onvoldoende is en de kans op verdere uitloop in tijd en geld groot. AcICT adviseert om het programma Herbouw Digipoort (tijdelijk) gecontroleerd stil te leggen om alternatieve routes te overwegen.

Onderzoeken

De staatssecretaris heeft het advies van AcICT serieus genomen. Er zijn extra onderzoeken gedaan door onafhankelijke bureaus (KPMG en SIG). Ook is gesproken met belangrijke betrokken partijen zoals de Belastingdienst en UWV. Na zorgvuldige afweging van kosten, risico’s en de gevolgen van stilleggen is ervoor gekozen om het programma gecontroleerd voort te zetten en het nemen van extra maatregelen om beter te sturen. Uit het kostenonderzoek van KPMG blijkt dat de nieuwe Digipoort een betaalbare en kostenefficiënte vervanging is van de oude Digipoort. De nieuwe Digipoort is technisch goed onderhoudbaar en is flexibel en schaalbaar. Dit zorgt voor lagere beheer -en exploitatiekosten en een betere dienstverlening voor bedrijven.

Maatregelen

De staatssecretaris neemt extra maatregelen om beter te sturen op kosten en beheersing. Om risico’s te beperken, worden het financieel inzicht en de sturing vanuit het ministerie verder versterkt. Ook wordt er versneld gewerkt aan een toekomstplan voor gegevensuitwisseling binnen de overheid. De Kamer ontvangt eind 2025 in een verzamelbrief de actuele stand van zaken over de voortgang van herbouw van Digipoort, tenzij er eerder aanleiding is om te informeren.