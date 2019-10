Jaguar onthult zijn eerste virtuele elektrische raceauto voor Gran Turismo Sport game

De designers van Jaguar kregen volledige creatieve vrijheid bij het ontwerpen van de virtuele Jaguar van de toekomst. Bij de ontwikkeling van de Vision Gran Turismo Coupé lieten zij zich duidelijk inspireren door de rijke autosporthistorie van Jaguar. De iconische C-type, D-type en E-type waren van grote invloed op het uiterlijk van de Vision Gran Turismo Coupé, terwijl de I-TYPE 4 uit de Formule E en de I-PACE eTROPHY de inspiratie voor de aandrijflijn vormden.

1.020 pk en 1.200 Nm koppel

Panasonic Jaguar Racing is medeverantwoordelijk voor de aandrijflijn van de virtuele Vision Gran Turismo Coupé, die uit drie elektromotoren bestaat. Die leveren samen maar liefst 750 kW (1.020 pk) vermogen en 1.200 Nm koppel. Spelers accelereren virtueel in minder dan twee seconden van 0 naar 100 km/uur. De topsnelheid bedraagt meer dan 320 km/uur. Ingenieurs gebruikten opnamen van de Jaguar D-type die in 1957 aan de 24-uursrace van Le Mans deelnam om het motorgeluid van de Vision Gran Turismo Coupé te creëren.



Julian Thomson, Jaguar Design Director, zegt: "This project has been completely led by our young designers and represents a once-in-a-lifetime opportunity for them to create a vehicle steeped in our incredible heritage but pushing the boundaries of future design. The team have done an incredible job in creating something which is clearly identifiable as a Jaguar, inspired – but not constrained – by our iconic past."

Gewicht slechts 1.400 kilogram

De monocoque van de Vision Gran Turismo Coupé bestaat volledig uit koolstofvezel en geavanceerde aluminium legeringen. Dankzij de focus op lichte materialen heeft de elektrische coupé een 50:50 gewichtsverdeling en weegt hij slechts 1.400 kilogram. De actieve achtervleugel vergroot niet alleen de downforce, maar ook de efficiëntie van de Vision Gran Turismo Coupé.

Transparant instrumentencluster

Het transparante instrumentencluster in de Jaguar Vision Gran Turismo Coupé toont driedimensionaal allerlei informatie. De vormgeving van het cluster is geïnspireerd op de iconische, klassieke Smiths-instrumenten, met aan weerszijden ervan een weergave van de situatie achter de auto – alles perfect in het zicht van de bestuurder terwijl hij zijn blik op de weg gericht houdt. In de zijruiten past Jaguar augmented reality-technologie (AI) toe, die de coureur waarschuwt voor gevaar of obstakels op de baan. De AI-technologie 'KITT-E' geeft ook essentiële voertuiginformatie en versterkt zo de verbinding tussen de auto en de coureur.

Tokyo Motor Show

De Jaguar Vision Gran Turismo Coupé is vanaf eind november te downloaden in de game Gran Turismo Sport voor de Playstation 4. De coupé maakt zijn publieksdebuut in het laatste evenement van Sony's Gran Turismo World Tour op 26 en 27 oktober tijdens de Tokyo Motor Show. Daar nemen spelers het tegen elkaar op tijdens het Gran Turismo Championship, een officieel door de FIA erkende raceklasse.