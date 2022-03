'Fabrikanten informeren onvoldoende over updates'

Fabrikanten van slimme producten informeren consumenten onvoldoende over hoelang ze updates kunnen verwachten. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Maar 1 op de 5 fabrikanten informeert over updates.

Onderzoekers van de Consumentenbond bekeken de websites van 86 fabrikanten, actief in 18 productgroepen. Waaronder smartphones, deurbellen, verlichting en televisies. Slechts 19 fabrikanten (22%) hebben informatie over updates op hun website staan.

Huishoudelijke apparaten

De fabrikanten doen het iets beter dan in 2020. Toen informeerde nog maar 14% over hoelang ze hun producten blijven updaten. De verbetering is vooral te zien bij smartphones, smart tv’s en slimme verlichting. Bij witgoed is er erg weinig verbetering. Vrijwel geen enkele witgoedfabrikant zegt op zijn website iets over updates. 7 van de 60 fabrikanten die online geen informatie geven over updates, hebben wel een updatebeleid.

Teleurstellend

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Iedereen weet hoe belangrijk digitale veiligheid is. Updaten is daarin essentieel. Maar voor consumenten is meestal volstrekt onduidelijk wat ze kunnen verwachten. Ik had gehoopt dat fabrikanten verder zouden zijn en hun verantwoordelijkheid zouden nemen. Dat blijkt niet het geval en dat is teleurstellend.’

De Consumentenbond raadt aan producten te kiezen waarvan duidelijk is dat ze minstens nog een aantal jaar software-updates krijgen.